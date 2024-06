Corona Capital presenta a sus primeras bandas estelares en medio de acertijos

A un día de que se revele el cartel completo del Corona Capital, los organizadores del festival dieron a conocer algunas bandas que se presentarán en esta edición 2024.

Desde muy temprano, a lo largo y ancho de la Ciudad de México, empezaron a salir pistas para que la gente descubriera algunas agrupaciones que encabezarán el evento.

Corona Capital revela bandas principales

Por medio de una pantalla o espectaculares, aparecían imágenes muy confusas, pero que tenían relación con los artistas, así que si eras fan podrías adivinar de quién se trataba.

De inmediato las redes sociales jugaron un papel muy importante, debido a que las fotos de la gente que estaba en las calles se empezaron a compartir y así fue más fácil descifrar a las bandas.

Entre los grupos que estarán en esta edición del Corona Capital se pudo adelantar a Black Pumas, Green Day, Lana del Rey, American Football, Nothing But Thieves, Travis, Beach Fossils, St. Vincent, Cage The Elephant y los legendario de Toto.

Pero esperamos a que el cartel se presente oficialmente para conocer a todo el line up completo y anuncien la preventa.

