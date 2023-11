Empiezan los reclamos por los horarios del Corona Capital

A una semana de que arranque una edición más del Corona Capital, el festival acaba de soltar los horarios para los próximos tres días llenos de música alternativa.

Cabe recordar que el Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para recibir a más 200 mil personas los próximos 17, 18 y 19 de noviembre.



Entre las bandas más esperadas para este año están: The Cure, Arcade Fire, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Thirty Seconds to Mars, Pulp, Alanis Morissette y Phoenix, entre otros artistas.

Con nada los tienen contentos

Los organizadores del evento sacaron los horarios por los tres días, pero como era de esperarse la gente no quedó nada contenta porque sus artistas se empalman.

Así que los reclamos no se hicieron esperar y ahora los asistentes al Corona Capital se tendrán que reorganizar para ver sus agrupaciones favoritas.



“Sr. Corona, qué te costaba poner a Metronomy entre Parcels y Jungle”, “Quería ver todo el show completo de Pet Shop Boys y no quitarme para irme corriendo con The Cure” y “Wey, ¿neta? Alanis, Hot Chip y Arcade Fire, ¿neta? ¿NETA? Wey, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys… parece que hacen los horarios con las patas, wey. ¡TODO ESTÁ EMPALMADO!”, se puede leer en los comentarios de las cuentas oficiales del festival.

Relájate y mejor planea tus días de rock

Ya después del coraje, lo mejor es tomar las cosas con calma. Por eso aquí te dejamos los horarios, por día, para que cheques qué bandas quieres ver y te la pases a gusto en esta nueva edición del Corona Capital.

