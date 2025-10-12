Confirman muerte de diseñador de moda mexicano Edgar Molina, tras ataque armado en Guanajuato

El mundo de la moda mexicana está de luto, luego de que se confirmara la muerte del reconocido diseñador Edgar Molina, quien fue asesinado a balazos la noche del sábado 11 de octubre mientras conducía su camioneta en Moroleón, Guanajuato.

El ataque director sucedió la noche de ayer sábado.

Ataque directo en Moroleón

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando el diseñador, junto a una acompañante, circulaba a bordo de su camioneta Toyota gris por las calles Veracruz y Tlaxcala, en la colonia El Progreso, cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Tras recibir el reporte de auxilio, elementos de la policía local y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de Edgar Molina.

La mujer que lo acompañaba fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde se reporta en estado grave.

Mediante redes sociales se lamentó la muerte del diseñador.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato del diseñador.

Las primeras líneas apuntan a que se trató de un ataque directo, ya que no hay indicios de robo ni de intento de secuestro, según medios locales.

Edgar fue el diseñador del vestido que utilizó la gobernador de Guanajuato el pasado 15 de septiembre.

El legado de Edgar Molina

Edgar Molina era un diseñador de alta costura con una destacada trayectoria, que en los últimos años ganó mayor reconocimiento al ser el responsable de confeccionar el vestido que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, lució durante la ceremonia del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre, en Dolores Hidalgo.

“Lamento profundamente la partida de Edgar Molina, diseñador guanajuatense con un talento inmenso y un corazón noble. Desde Moroleón, puso en alto el nombre de Guanajuato con su creatividad y pasión por el diseño. A su familia y seres queridos, les envío mi abrazo con todo el corazón”, expresó la mandataria estatal en redes sociales.

Mensajes de indignación y exigencia de justicia

Otra figura que lamentó el asesinato fue la presidenta municipal de Moroleón, Alma Barragán, quien trabajó con Molina en diversas ocasiones.

“Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo, con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca. El cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina no quedará impune. Ya estamos de la mano del Gobierno del Estado y de la Fiscalía, que seguirán y no descansarán hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró la alcaldesa.

La alcaldesa de Morelón también condenó la muerte del diseñador.

El crimen de Edgar Molina ha causado consternación en la industria de la moda, en la política local y en redes sociales, donde cientos de usuarios han exigido justicia y resultados inmediatos para esclarecer un asesinato que enluta al mundo del diseño mexicano.