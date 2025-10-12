Influencer ‘El Potro’ tapa bache por el que mataron al heladero Don Nico mientras transmitía en Facebook

El famoso influencer regiomontano, Manuel Cantú, mejor conocido como ‘El Potro’, sigue causando furor en redes sociales. Ahora no solo tapa baches en Monterrey, también ha llegado a Ciudad de México e incluso viajó recientemente a Salvatierra, Guanajuato, para reparar los baches que denunció Don Nico, el heladero que fue baleado mientras transmitía en vivo en Facebook y que recientemente se confirmó que falleció.

'El Potro' es un influencer que se define como un activista social.

De influencer a activista del pavimento

Descrito en sus redes como abogado y activista social, ‘El Potro’, quien suma más de 400 mil seguidores entre TikTok e Instagram, se ha vuelto viral por su labor de tapar baches con material que él mismo paga, atendiendo los reportes de sus seguidores.

Su iniciativa comenzó en calles y avenidas de Monterrey, Nuevo León, su ciudad natal. Sin embargo, debido a la creciente demanda de sus seguidores, recientemente viajó a la CDMX para tapar un enorme bache en la lateral de Anillo Periférico.

El influencer ya también tapó un bache en CDMX.

“Raza, de Nuevo León al 'freeway' chilango”, dijo El Potro antes de limpiar y medir el bache de 1.25 metros de largo, 82 cm de ancho y 23 cm de profundidad. Como sello final, pintó su ya característica herradura del Potro sobre el asfalto.

“Aquí inicia la ruta, ‘El Potro’ va a seguir en CDMX”, agregó en su video.

En honor a Don Nico: llega a Urireo, Guanajuato

Este trabajo social también lo llevó a Urireo, en Salvatierra, Guanajuato, donde Don Nico, heladero local, fue atacado a balazos mientras hacía una transmisión en vivo para denunciar el mal estado de la carretera.

En silencio y vestido de negro, 'El Potro' tapó el bache en Urireo, Salvatierra.

“Hoy tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la comunidad de Urireo, Guanajuato. Su voz no debe quedar en el silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad”, expresó El Potro en su video, donde se le ve reparando el bache en la misma zona donde ocurrió el ataque.

¿Quién lo tapó? La polémica con el gobierno de Salvatierra

La controversia surgió poco después, cuando el Gobierno de Salvatierra publicó un comunicado asegurando que fue personal municipal quien llevó a cabo las labores de bacheo, y que El Potro solo pidió apoyo para grabar un video durante los trabajos.

“Durante las labores, el influencer Manuel Cantú, conocido como El Potro, solicitó el apoyo del personal para grabar un video en el que participó ayudando a tapar uno de los baches, gesto que fue bien recibido por los presentes y compartido en redes sociales”, señaló la administración local.

Don Nico falleció luego de varias días hospitalizado tras un ataque a balazos.

Reacciones divididas en redes

La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar. Muchos usuarios criticaron duramente al gobierno local, asegurando que solo actuaron después de ser exhibidos por el influencer.