VIDEO: Heladero sufre ataque mientras transmitía en vivo en Facebook, “Te amo, ya me mataron”

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Guadalupe, mejor conocido como Don Nico, vendedor de helados que fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Facebook desde la comunidad de Urireo, municipio de Salvatierra, Guanajuato.

El hecho quedó grabado, incluyendo el mensaje de despedida que el hombre le dedicó a su esposa: “Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo. Cuida a mis hijos, mi amor”, se escucha decir a la víctima.

El hombre denunciaba el deterioro que hay en la carretera de Urirero.

Transmitía para denunciar el mal estado de la carretera

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 7 de octubre, cuando Don Nico, reconocido en la región por su negocio de helados, hacía un en vivo para mostrar los baches y el deterioro de la carretera de su pueblo, como parte de una iniciativa que él mismo había comenzado días antes en Facebook, con la intención de reunir firmas y recursos para exigir su reparación.

“Esto es un relajo y se echa unos enemigos sin tener nada que ver, uno lo hace de voluntad”, dijo durante la transmisión.

Sin embargo, el video dio un giro trágico cuando dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta se acercaron a él y, sin detenerse, uno de ellos disparó en varias ocasiones un arma de fuego, quedando todo grabado en la transmisión.

Los hombres en moto se acerca y sin mediar palabra, dispararon contra Don Nico.

“Te amo, cuida a mis hijos”: el desgarrador mensaje de Don Nico

Tras las detonaciones, y ya tirado en el suelo, el heladero logró comunicarse con su esposa para contarle lo ocurrido y despedirse entre lágrimas, mientras el en vivo seguía transmitiendo.

"Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Me mataron, ya estoy en la salida muriéndome... Que quede como un legado para el pueblo que el pinche gobierno es una basura... Ya me voy”, se escucha decir a Don Nico, con voz entrecortada.

El video también muestra el momento en que vecinos y testigos llegan a auxiliarlo, así como su esposa, quien desesperada pedía que lo llevaran al hospital, todo esto después de que los sicarios regresaron a tratar de rematar al hombre.

Previamente el heladero había lanzado una iniciativa para arreglar los baches de la carretera.

Autoridades condenan el ataque

El Gobierno Municipal de Salvatierra emitió un comunicado para condenar el ataque e informar que se abrió una investigación para dar con los responsables y determinar el motivo del atentado a plena luz del día.

“El Gobierno Municipal de Salvatierra condena enérgicamente el hecho delictivo ocurrido en la entrada de la comunidad de Urireo, donde una persona del sexo masculino fue atacada por impactos de proyectil de arma de fuego. Este acto violento atenta contra la tranquilidad de nuestras comunidades y exige una respuesta firme de las autoridades competentes”,

se lee en el comunicado.

Las autoridades condenaron el ataque armado.

Don Nico sigue con vida

Don Nico, el reconocido heladero de Urireo, fue trasladado al hospital de la comunidad tras recibir tres impactos de bala: uno en la pierna, otro en la ingle y uno más en un glúteo.

Aunque su estado de salud se reporta como grave, permanece con vida, según informaron varios medios locales.