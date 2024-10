¿Confirman que Adrián Marcelo estará en el reecuentro de La Casa de los Famosos? Esto sabemos

La participación de Adrián Marcelo en el reality show "La Casa de los Famosos" fue la más polémica en la segunda temporada. Durante su estancia, fue duramente criticado por ciertas actitudes y comentarios polémicos, pues en varios momentos mostró su lado misógino e hizo amenazas a más de un participante.

Marcelo fue señalado de ser “agresivo” y “misógino” por la participante Gala Montes. El regiomontano se llegó a burlar de su salud mental, así como de sus problemas familiares, así como también criticó el físico de las mujeres del cuarto Mar.

@richiealmazanoficial El Potro confirmó qué Adrián Marcelo estará éste domingo en el especial de la casa de los famosos México ♬ sonido original - Richie Almazán

El momento en que abandona la casa

El regiomontano salió del reality por la puerta de atrás, pues tuvo una fuerte discusión con Gala, quien le reclamó por atacar desde el comienzo del show. El influencer negó estas acusaciones y volvió a atacar a la actriz con temas con las que ya la había atacado.

Tan solo unas horas después de esto, la jefa anunció que se había retirado voluntariamente de la competencia.

A veces, ganando también se pierde. https://t.co/Jj9Q1rEF3S — adrián marcelo (@adrianm10) October 3, 2024

¿Adrián regresa al reencuentro?

El próximo domingo, se transmitirá la “gala del reencuentro”, en la que todos los participantes estarán presentes para hablar sobre su experiencia en el reality y podrán recibir premios.

La participación de Adrián Marcelo en el reencuentro es un misterio que parece muchos han afirmado que el participante si estará presente.

Luis ‘Potro’ Caballero, el tercer eliminado del reality, aseguró en el más reciente capítulo de su canal de YouTube, el exintegrante de "Acapulco Shore" contó que recientemente se había comunicado con Adrián Marcelo, quien le aseguró que sí estará en el reencuentro.

“Ya hablé con Adrián. Le manda saludos a toda la gente, a toda la audiencia de ‘el Potrero’. Ya me dijo que sí va a venir. Ya no es una especulación, es una realidad. Sí, va a venir. A mí me dará mucho gusto verlo este domingo.

Cabe destacar que, durante la transmisión de la rueda de prensa del ‘team mar’, el regiomontano comentó: “Nos vemos pronto”, lo que podría confirmar su asistencia al programa.

