¿Kanye West protegió a Taylor Swift de Beyoncé? Esto se sabe

Ahora que se están destapando las denuncias en contra de Sean ‘Diddy’ Combs por presuntos abusos, a Beyoncé y Jay-Z se les está relacionando con el magnate de la música.

Y es que se dice que la pareja está vinculada con el rapero y que son cómplices de los delitos de él, por eso muchas artistas cuando le arrebatan premios le agradecen a Beyoncé el apoyo.

Rinden tributo a Beyoncé

Entre las teorías de conspiración que hay al rededor de los esposos, es que las mujeres de la industria musical que representan una competencia para Beyoncé sino le agradecen por sus premios que ganan les pasa alguna tragedia.

En redes sociales se están publicando varios videos de Lizzo, Adele y de hasta Harry Styles que terminan rindiendo tributo a la cantante por sus galardones porque saben que les podría ir mal.

Como fue el caso de Aaliyah, quien murió de manera extraña luego de ganarle un premio a la esposa de Jay-Z y no agradecerle.

¿Kanye West salvó a Taylor Swift?

Las teorías de conspiración también detallan que muchos cantante sabían lo que estaba haciendo Sean ‘Diddy’ Combs y han tratado de denunciarlo. Entre ellos se encuentra Kanye West, quien también sabe de todo el poder del rapero y de Beyoncé y su marido.

Y a raíz de que se revivió el caso de cuando el exesposo de Kim Kardashian se subió al escenario para interrumpir a Taylor Swift y decirle que el premio de Mejor Video Femenino en los VMA’s de MTV en 2009 era para Beyoncé, ahora todo toma sentido.

No era que la estuviera atacando sino que la estaba salvando por que la cantante no iba agradecerle a la exintegrante de Destiny Child por su premio y por eso él se atrevió a decir la palabra “Beyoncé” para que a Taylor no le pasara nada.

Aunque después Kanye se disculpó en varias ocasiones, ya nadie lo tomó en serio y quedó como el malvado de la historia cuando era todo lo contrario. Pero esto es sólo una teoría.

