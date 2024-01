Cristina Saralegui reaparece en televisión luego de 14 años retirada

Luego de 14 años retirada, la presentadora Cristina Saralegui reapareció en televisión y aprovechó para aclarar cuál es su estado de salud, luego de que existieran rumores de que estaba muy desmejorada e incluso postrada a una silla de ruedas.

La cubana de 76 años que por más de dos décadas condujo 'El Show de Cristina', aseguró que está bien, para nada tiene problemas de adicciones y mucho menos está pasando por una situación precaria, como también se había manejado.

"Quiero decirle a la gente no se preocupen más. Pusieron un filtro mío no de vieja, vieja estoy, de momia, como si me hubieran desenterrado en Egipto, entonces que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma… No.

“Yo les voy a decir la verdad: yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?", comentó durante su invitación al programa de Univisión, 'Despierta América'.

Cristina Saralegui, nacida en Cuba, pero ya residente estadounidense, también habló del estado de salud de su hijo Jon Marco, quien había sido diagnosticado con bipolaridad, una enfermedad que hace unos años lo llevó a intentar quitarse la vida.

“Le doy las gracias al señor de cómo Jon Marco está de bien después de tantos años con una enfermedad bipolar, que la gente no sabe qué es.

"Yo me enteré de lo que Jon Marco tenía cuando tenía 19 años. (Yo decía) 'aquí hay algo raro, pero yo no sé qué es' y se trató de quitar la vida, ya ahí yo sí me di cuenta que no es que estaba deprimido, que ahí había algo malo y feo pasando,. Entonces mi hijo lo que hizo fue, fíjate cómo es mi hijo, se montó en su carro, manejó hasta el hospital que está en la esquina de mi casa, fue al piso psiquiátrico y él solo se firmó y se quedó ahí", agregó Cristina Saralegui.

¿Quién es Cristina Saralegui?

Cristina Saralegui es una periodista que trabajó en la revista 'Vanidades' y 'Cosmopolitan', pero su gran legado llegó como presentadora del programa 'El Show de Cristina', en el que abordaba temas sociales o hacía entrevistas a diferentes personajes del espectáculo, el deporte o la política. Su talk show fue transmitido en Estados Unidos por la cadena Univisión a lo largo de 21 años, hasta que en 2010 fue despedida de la empresa.

El impacto de su programa fue tal, que Cristina Saralegui fue considerada una de las mujeres de habla hispana más influyentes en la Unión Americana.

