¿Cuál es el estado de salud de Jorge ‘Coque’ Muñiz este martes 25 de junio? ¡Esto dijo!

Vaya susto que causó la noticia de que Jorge ‘Coque’ Muñiz estaba muy delicado de salud en un hospital luego de que terminó un concierto en Playa del Carmen.

En sus primeras declaraciones para una revista de espectáculos, el cantante aseguró que tiene un problema en los bronquios que se le empeoró por los cambios de clima en su show.

“Me trajeron para acá (al hospital) para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable”, expuso.

¿Cómo está la salud de Jorge ‘Coque’ Muñiz?

Y cuatro días de sus repentina caída, el ‘Coque’ Muñiz reapareció para explicar cuál es su estado de salud actual, pues sus seguidores se quedaron preocupados.

“Hola, familia. Debido a una baja de oxigenación y muy alta presión me ingresaron al Hospital Español, no se preocupen, los exámenes salieron bastante bien pero con recomendaciones muy precisas. Lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puede curarse. ¡Mil gracias por sus mensajes, espero este próximo jueves me den de alta!”, detalló en un comunicado.

Antes sus palabras, sus miles de seguidores le empezaron a mandar mensajes de pronta recuperación para que pueda regresar a los escenarios.

