¿Cuál es el estado de salud de Justin Timberlake después de posponer más fechas de su gira?

El cantante Justin Timberlake se vio obligado a posponer seis fechas más de su gira "Forget Tomorrow World Tour”.

La superestrella del pop reveló que ha estado enfermo y necesita reprogramar los shows mientras se recupera, por lo que ha preocupado a sus fanáticos después que hace unos meses el cantante fuera arrestado por conducir bajo efectos de sustancias.

En sus redes sociales el cantante se sinceró con sus seguidores y explicó porqué decidió posponer fechas de su gira:

“Hola a todos, no me he sentido muy bien en los últimos shows y resulta que tengo bronquitis y laringitis”, escribió Timberlake en una publicación en Instagram.

El cantante también lamentó el hecho de posponer parte de su gira, por lo que decidió posponer varias fechas:

“Lamento mucho decir que necesito reprogramar los próximos shows del 23 de octubre al 2 de noviembre”.

La noticia fue compartida un día antes de que Timberlake se presentara en el Nationwide Arena de Columbus, Ohio, el miércoles. Esa fecha ahora se ha reprogramado para el 27 de febrero.

Timberlake concluyó: “Gracias por su comprensión. Lo compensaré”.

No es la primera vez que el cantante de “Cry Me a River” tiene que posponer sus conciertos este mes.

A principios del mes recibió críticas por cancelar su concierto del 8 de octubre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, apenas una hora antes de su inicio.

