¿Cuánto cuesta el reloj de AMLO? ¿117 mil pesos? El presidente aclara el precio de su polémico reloj

En la conferencia matutina, mejor conocida como “las mañaneras”, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo mención sobre la polémica que ha causado el reloj que porta en su muñeca.

Ante las polémicas sobre el costo del reloj que porta, el presidente aclaró cuánto cuesta su reloj y se refirió así:

“Fijense que me enteré hace una semana, de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa…no, no, voy aprovechar para decir que no es esa marca”.

El presidente se refirió que la marca que supuestamente “los que no lo quieren” dicen que usa, es una marca que cuesta más de 120 mil pesos mexicanos.

“Este (el reloj que usa) está desde hace algún tiempo y sale (la noticia de su supuesto reloj de 120 mil) en una revista y me usan para hacer publicidad en una marca” comentó entre risas.

Descarta AMLO tener un reloj de marca machuchona. Aclara que el que usa vale 2 mil pesos y se lo regaló un amigo hace 6 años. pic.twitter.com/KnCKagmtAP — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 5, 2024

No busquen tanto

El reloj del mejor Presidente de México Andrés Manuel @lopezobrador es Momentum pic.twitter.com/WC9vQAP9Tw — Un México Sin Corrupción (@PorSiempreAMLO) September 5, 2024

¿Cuánto cuesta el reloj que usa AMLO?

En palabras del mandatario, 2 mil pesos mexicanos es lo que cuesta el reloj que usa. El presidente se refirió a la marca que creen que supuestamente usa como “machuchona”

AMLO también declaró que solo lo usan para publicidad y mostró en diapositivas la publicidad en donde lo usan, así como el reloj que realmente usa.

