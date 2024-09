¡Daniel Bisogno fue operado de emergencia! Ya le hicieron su trasplante de riñón

La noche del miércoles 4 de septiembre Daniel Bisogno entró nuevamente de emergencia al quirófano, pero esta vez para ser sometido a un trasplante de riñón, el cual ya necesitaba desde hace varios meses.

Luego de haber sufrido complicaciones de salud como una infección pulmonar y una falla hepática, que incluso lo tuvieron al borde de la muerte a inicios de año, el conductor de Ventaneando fue operado de emergencia en la Ciudad de México la noche de ayer miércoles para recibir la donación de un riñón de una persona que recién falleció, según explicó a los micrófonos de TV Azteca su hermano Alex Bisogno.

“Había donador, fuimos al hospital. En ese momento tuvimos que hacer una serie de papeleos, se hicieron muchos estudios al órgano que ya estaba listo, pero la última prueba, la prueba final, era sacar ese órgano de la persona que había fallecido y verlo físicamente para ver su cumplía con las características; estuvimos 8 horas esperando en el hospital (...) al fallecer una persona un órgano vive poco tiempo, una vez sacándolo es cuestión de unas horas. Fue un momento de muchas emociones”, comentó el familiar del ‘Muñeco’.

Fue por ello que durante la noche del miércoles, Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, a través de un mensaje en rede sociales pidió donadores de plaquetas para Bisogno, lo que en un principio alertó al medio artístico. “Se solicitan donadores de plaquetas para nuestro querido Daniel Bisogno”, decía el mensaje acompañado de una imagen con toda la información necesaria para presentarse a donar.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno fue operado en el Hospital Ángeles del Pedregal, en donde entró a quirófano desde las 20:00 horas del miércoles 4 de septiembre, durando la operación de trasplante de riñón alrededor de seis horas.

“Fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ‘Si algo me pasa, encárgate de que no le falte nada a Michaela’... dije que no iba a llorar, pero llevo tantos meses con estas emociones.

“Para nosotros, esta operación es el cierre de un ciclo de terror. Nosotros somos una familia muy unida, nos queremos muchísimo, creo que eso nos ha ayudado a salir adelante porque de otra forma no existe otra manera de salir de pruebas tan difíciles (...). Unidos llegamos hasta el quirófano, que esa era la prueba final ya para que Daniel recupere su vida”, agregó Alex Bisogno.

De acuerdo a la información que los médicos le dieron a la familia, las 48 horas siguientes a la operación serán claves para saber si el trasplante de riñón a Daniel Bisogno fue un éxito y de ser así, mantenerse alrededor de 10 días más internado, mientras que hasta dentro de tres meses podría retomar sus actividades habituales.

