Desde la construcción de modelos arquitectónicos hasta la creación de viviendas sostenibles, la impresión 3D ha revolucionado el diseño y la edificación. Para el arquitecto e inversionista mexicano Daniel Esquenazi Beraha, estas innovaciones abren nuevas perspectivas; este cambio no solo ha acelerado los procesos, sino que ha abierto nuevas oportunidades para enfrentar retos como la sostenibilidad y la asequibilidad.



Con un sistema de fabricación aditiva capa por capa, la impresión 3D permite crear elementos personalizados y complejos con gran precisión. Un estudio de IOP Conference Series: Materials Science and Engineering estima que este enfoque puede reducir los costos de construcción hasta un 35 %. De acuerdo con Esquenazi Beraha, este nivel de eficiencia ofrece una alternativa viable a los métodos tradicionales, promoviendo la accesibilidad y reduciendo los impactos ambientales.



Las casas prefabricadas mediante impresión 3D son un ejemplo destacado. Empresas como Mighty Buildings y Azure han desarrollado módulos habitacionales que combinan innovación y sostenibilidad. Por ejemplo, Azure fabrica unidades a partir de plásticos reciclados, logrando un ahorro significativo de materiales y tiempo: una vivienda puede construirse en menos de una semana. Este enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que mejora la calidad de vida al ofrecer soluciones rápidas y accesibles.



Además, el potencial de la tecnología no se limita al ámbito residencial. Daniel Esquenazi Beraha resalta cómo estas aplicaciones pueden integrarse en proyectos urbanos más amplios, desde la construcción de comunidades sustentables hasta edificaciones de emergencia. ICON, con sus proyectos en Texas, demuestra cómo la impresión 3D puede escalarse para abordar desafíos a nivel comunitario y regional.



A pesar de sus beneficios, esta tecnología enfrenta retos importantes. La logística para implementar impresoras de gran escala y la falta de operadores capacitados son barreras que deben superarse. Según Esquenazi Beraha, estas limitaciones podrían abordarse mediante programas de formación especializada y el desarrollo de estándares que permitan una adopción más amplia en el sector.



Asimismo, iniciativas como BioHome3D, que emplean materiales reciclables y procesos de bajo impacto, evidencian cómo la impresión 3D puede contribuir a un modelo de construcción más responsable. La Universidad de Maine ha demostrado que estas casas son resistentes a climas extremos y minimizan los residuos generados durante su fabricación.



“La impresión 3D representa una oportunidad única para replantear cómo diseñamos y construimos nuestros espacios. Su capacidad para combinar eficiencia, innovación y respeto por el medioambiente redefine el futuro de la arquitectura”, afirma Daniel Esquenazi Beraha.



En los últimos dos años, se han invertido más de 140 millones de dólares en startups que desarrollan soluciones basadas en impresión 3D, señalando un interés cada vez mayor en esta industria. Desde viviendas modulares hasta proyectos urbanos completos, la tecnología tiene el potencial de modernizar un sector que históricamente ha resistido los cambios.