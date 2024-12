Sonrixs podría perder la movilidad de su mano tras un accidente jugando vencidas

El influencer Sonrixs volvió a las redes sociales tras una cirugía de emergencia, donde le operaron un hueso que se rompió en tres partes. Desde una camilla en el hospital, compartió un video en TikTok explicando su situación y la razón de su hospitalización.

Hace unos días, Jorge Iván Hernández Ramírez, el influencer, publicó un video desde un hospital con el brazo enyesado, pero no dio detalles sobre su situación. Sus fans se sorprendieron, ya que poco antes había compartido imágenes de una celebración familiar. En el video, mencionó que iba a ser operado y que todo sucedió rápidamente, expresando su confianza en que todo saldría bien.

Sonrixs informó que el juego de 'las vencidas' o 'fuercitas' podría costarle la movilidad de su brazo, ya que resultó en la ruptura de uno de sus huesos.

“Podría perder la movilidad de mi mano. Mi hueso se rompió en tres pedazos y provocó que pasara por una cirugía de cinco horas, me pusieron 11 tornillos y una placa de hombro a codo que me va a acompañar para el resto mi vida”, comentó el influencer.

La cirugía del influencer duró cinco horas y consistió en la colocación de 11 tornillos y una placa de hombro a codo, que lo acompañará de por vida.

“Todo esto por un juego que alguna vez todos hemos jugado. Que yo creía que era inofensivo: las vencidas o las fuercitas. Los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes. Me gustaría que tú supieras los riesgos porque yo no lo sabía y me podría cambiar la vida”.

Los doctores indican que no hay certeza sobre si el Sonrixs recuperará la movilidad en su brazo; se necesita tiempo para saberlo.

“Los doctores me dijeron que fue una cirugía compleja debido a que cuando mi hueso se rompió aplastó el nervio radial que es el encargado de hacer movimientos muy importantes en mi mano y que tuve la gran suerte de que no se rompió. La mano aún no la puedo mover y la movilidad podría regresar o no, no lo sabemos, es cuestión de tiempo", señaló.

