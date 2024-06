Danna Paola estuvo como invitada en el programa español ‘La Resistencia’, donde fue cuestionada sobre su carrera, sobre su cuenta en el banco y hasta las veces que hace el amor al mes.

Cuando el presentador David Broncano le preguntó cuánto dinero tiene, la cantante no tuvo problema en decir que sus ingresos están registrados en Google para que los buscaran.

Danna Paola revela en qué gasta su dinero

En lo que la producción hacía la investigación, la también actriz dijo que sus ingresos se van más en sueldos de su equipo y lo demás lo invierte en su carrera.

“La verdad que en lo que más gasto hoy en día, y creo coincido con Shakira en esto, es en sueldos de mi equipo de trabajo, invierto mucho en las producciones de mis shows. Dinero en el banco no tengo mucho, porque está invertido, ¿Por qué tenerlo estancado?, hay que invertirlo, hay que mover, el dinero se mueve”, expresó para al final decir que sí tiene 9 millones en el banco.

Danna cuenta parte de su intimidad

Ya entrados en confianza, a Danna Paola también la cuestionaron sobre su vida íntima y de la veces que tiene relaciones sexuales con su pareja.

“La verdad es que no me va mal, podría decir que unas 10 veces”, reveló la cantante y agregó que no estaba contando las veces que le manda videos íntimos a su novio.

Las acciones de Google deberían bajar después de ofrecer un resultado tan lejos de la realidad. Está mucho más forrada, @dannajustdanna pic.twitter.com/L4VqnId7fR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 17, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIDEN A LA GENTE NO IR A ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’ PARA GRITARLE A LOS PARTICIPANTES