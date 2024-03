¿Qué le pasó a Danna Paola?: “Me duele vivir, respirar, caminar”

Danna Paola publicó en sus redes sociales unas imágenes que preocupó de más a sus seguidores ya que aparece con una máscara de oxígeno.

De inmediato sus amigos y fans le empezaron a decir que se mejorara pronto para que pueda regresar a componer sus canciones y subirse a los escenarios.

¿Pero qué le pasó a Danna Paola?

Fue la misma cantante la que dio a conocer qué le había pasado, pues para ella fue un freno a su vida pasar por influenza y bronquitis a la vez.

“Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo: ‘¡para ya!’. Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis. Han sido días muy heavys”, detalló.

Danna Paola la está pasando mal

Debido a su enfermedad, la intérprete de pop y urbano ha estado tomando muchos medicamentos, pero no han sido suficientes para recuperarse rápido y por eso la está pasando mal.

“Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada”, expuso sin antes decir que cuidará más su salud por encima del trabajo.

