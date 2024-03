AMLO hablará de historia de México para no violar la veda electoral

Este viernes primero de marzo, México entró en un proceso electoral donde los mexicanos podrán elegir una presidenta o presidente, 8 gobernadores, un Jefe de Gobierno, así como 128 cargos al Senado y 500 cargos de diputación.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si el Instituto Nacional Electoral ya le había dado instrucciones de qué temas podría tocar para no violar la veda electoral, a lo que dijo que sí.

López Obrador pide un diálogo de cooperación ante veda electoral

El Jefe del Ejecutivo detalló que es un tema importante por lo que pide la cooperación de los periodistas para evitar temas que lo pongan en riesgo.

“Vamos a informar y llevar a cabo este diálogo circular, entre todas y todos ayudamos, les pido cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad", expuso.

AMLO contará la historia de México

Para evitar problemas y no violar la veda electoral, López Obrador detalló que mejor tocarán temas de la historia de México para que se conozca el presente del país y el origen de su movimiento político.

“Vamos a hablar de Hidalgo. ¿Qué hizo Hidalgo?, vamos con Morelos, vamos a hablar de Juárez, movamos a hablar de Zapata, de Madero. La vida de Juárez, desde el movimiento de Reforma, desde que gobernó Oaxaca hasta las leyes de Reforma. Luego cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano hasta el triunfo de la República y el periodo de la República restaurada”, finalizó.

