Descarta AMLO romper relaciones con Canadá por pedir visa a mexicanos, pero…

Luego de que el gobierno de Canadá pidiera de nuevo visa a los mexicanos para frenar las peticiones de asilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será respetuoso de las decisiones del primer ministro Justin Trudeau.

El Jefe del Ejecutivo detalló que esa medida no afectará la relación que se tiene con el país vecino debido a que existe una buena colaboración comercial.

López Obrador asegura que hay buena relación con Canadá

Durante ‘La Mañanera’ desde Cancún, Quinta Roo, el mandatario federal expuso que sólo un 40 por ciento de los mexicanos se verá afectado.

“Ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas, no podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad”, afirmó.

López Obrador manda reproche a Justin Trudeau

El Presidente declaró que el tema migratorio se está tocando tanto en Canadá como en Estados Unidos por estar en tiempos electorales y, dejó entre ver, que pedir la visa a los mexicanos puede ser parte de las campañas.

Así que el visado para los mexicanos le cae de extraño a López Obrador, y más la actuación del Primer Ministro canadiense cuando pensó que eran ‘amigos’ por ayudarlo a seguir negociando con Estados Unidos.

“Si acaso un reproche fraterno, respetuoso, al Primer Ministro (Justin Trudeau), porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá sea aceptado en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería por diferencias. Porque el presidente Trump no quería por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues”, declaró.

