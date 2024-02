Afectados por los microsismos, no están solos, aseguró el Jefe de Gobierno de la CDMX

Las personas que han sido afectados por los microsismos en la ahora llamada Falla Plateros-Mixcoac tendrán la atención de las autoridades de la Ciudad de México, así lo aseguró Martí Batres, Jefe de Gobierno de la CDMX, quien en conferencia de prensa garantizó que los vecinos de Mixcoac (en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez)serán atendidos caso por caso.

“Se tiene que apoyar íntegramente, hay que ver cada caso. Como decía, hay inmuebles que son unifamiliares, hay inmuebles que son multifamiliares, hay que ver cada una de las situaciones; siempre se trabaja buscando la seguridad estructural en su conjunto”, dijo.

Incluso, respecto a que de acuerdo a algunos vecinos, quienes dijeron que después de las reuniones con Protección Civil, el Gobierno central y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se acordó que se repartirán apoyos de hasta 200 mil pesos para las casas afectadas, pero no para negocios ni locales comerciales, y Batres es propietario de un local, dijo que:

"No me dejaron participar en el beneficio porque dijeron que solo en viviendas, no en locales comerciales".

En tanto, se informó que en el último año se han registrado 93 microsismos en Plateros -Mixcoac, y que 43 de ellos fueron en los últimos tres meses.

