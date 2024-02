'Necesito ayuda', la señal que puede cambiar tu vida ¡Conócela y apréndela!

Majo Robles es una mujer violentada que pidió ayuda por medio de una transmisión en vivo de Facebook. Su agresor fue detenido gracias a que en el video la mujer oaxaqueña, mientras aparentemente desde su casa promocionaba su venta de ropa, hizo la seña 'Necesito ayuda, violencia de género' (Signal for Help, en ingles), y hubo quienes la entendieron; sin embargo, hay muchas personas que no saben de esta señal de auxilio y aquí te informamos en qué consiste, ya que podría cambiar la vida de una mujer.

¿Qué es la señal 'Necesito ayuda, violencia de género'?

Es una señal que se hace con una sola mano que mujeres utilizan para alertar a otras personas, de que se siente amenazada y necesita ayuda, esto ya sea de manera presencial o por video. Y fue creada como una herramienta para combatir la violencia de género, particularmente la violencia doméstica en todo el mundo, que se dio particularmente con el aislamiento por la pandemia del Covid-19.

¿Cómo se hace la señal 'Necesito ayuda, violencia de género'?

Se hace levantando la mano con el dedo pulgar metido en la palma y luego doblando los dedos hacia abajo, simulando atrapar el pulgar entre los dedos y haciendo un puño. La señal fue diseñada de manera intencional para que se haga en un movimiento continuo de la mano y así pueda ser identificada.

¿Cómo nació la señal 'Necesito ayuda, violencia de género'?

Surgió en Canadá gracias a la Fundación Canadiense de Mujeres, esto el 14 de abril 2020, y el 28 del mismo mes, en Estados Unidos fue reconocida por la Red de Financiamiento de Mujeres. Así fue siendo conocida al rededor del mundo, al grado de que hasta el momento la señal es reconocida por 40 países como una herramienta para combatir la violencia doméstica.

