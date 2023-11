Danna Paola recientemente fue nombrada por la revista Forbes como una ‘Mexican Power’, debido a la calidad de su música y por los millones de reproducciones que tienen sus canciones en plataformas digitales.

Con esto todos pensaríamos que la carrera de la cantante es perfecta, ¡pero no! Pues muchas personas criticaron su último lanzamiento ‘Aún Te Quiero’ y eso le caló a la también actriz.

No trabaja para complacer

La intérprete de ‘Sodio’ recurrió a sus redes para lamentar que a varios ‘fans’ no les haya agradado su tema por no sonar tan comercial, pues ahora se dio la oportunidad de experimentar con otros sonidos.

“Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que todo esta transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”, mencionó.

Bájenle a su toxicidad

Danna Paola también se dijo decepcionada por no poder sacar un nuevo sencillo sin ser criticada, porque parece que ahora todos se sienten con el derecho de criticarla y armar un ambiente tóxico.

“Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la MÚSICA que hace y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y, está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”, reclamó.

Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x numeros, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf que es esto? En que se ha convertido? mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

