Danna Paola dice que prefiere España antes que México… ¡La tunden en redes!

Danna Paola no acaba de salir de una polémica cuando ya está metida en otra. Y es que ahora la cantante dijo preferir a España antes que México, país donde nació y ha hecho gran parte de su carrera.

De visita por Chile, donde acudió para presentar su nuevo disco ‘Childstar’ y anunciar su próximo concierto por esas tierras, la también actriz participó en una dinámica donde le preguntaron “qué prefería”.

Danna Paola se inclina por España

Cuando la conductora le preguntó qué preferiría si España o México, la intérprete de 'Sodio' se inclinó por la Madre Patria sin pensarlo dos veces, lo que de inmediato le trajo la crítica de sus seguidores.

Y es que cabe recordar, que en los últimos años Danna estuvo en Europa trabajando e incluso grabó la serie 'Elite', la cual le dio una proyección más grande dentro de la pantalla chica.

“El público mexicano los hace famosos y ellos (ellas) prefieren otro país, otra nacionalidad”, “Se pone la soga al cuello y luego dicen que somos nosotros quienes no la queremos o valoramos”, “Es que en España le fue mejor, aquí solo pegó con María Belén” y “Ya decía yo, por algo no me terminaba de caer bien la morrita”, fueron parte de la críticas.

danna paola prefiriendo a españa antes que a su propio país, es una ridicula pic.twitter.com/IF1Z4MeLAJ — ✰ rae (@maldecision) April 18, 2024

