Acusan a Danna Paola de promover el acoso, sólo porque una usuaria no le quiere ceder su nombre de perfil

Luego de anunciar que cambiaría su nombre artístico a únicamente Danna, la cantante Danna Paola está siendo criticada en redes sociales por promover el acoso en X, antes Twitter, contra una usuaria que tiene un nombre de usuario que ella quiere.

Fue mediante su canal en WhatsApp, que la también actriz compartió con sus seguidores una serie de audios en donde contaba que no había podido conseguir hacerse del username @danna en la red social X, pues ese lo tenía otra mujer con el mismo nombre que por liberarlo le estaba pidiendo una fuerte cantidad de dinero.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter; la señora que tiene la cuenta de Twitter hermana... entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna, y no me la ha podido pelear porque la señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi username es @danna en todos lados, quiere ¡400 mil dólares!", se escucha decir a la cantante.

Pero la polémica surgió cuando la interprete de temas como 'Mundo de caramelo' y 'Oye Pablo' pidió a sus seguidores hacer un plan para que la mujer que tiene el nombre de perfil que ella quiere, acceda a cederlo sin que le tenga que pagar un peso.

"Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tiene que ayudar porque la señora no quiere … yo digo que hagamos un complot, sí, que nos los regale, es que sí, es mi nombre, y la señora pues su Twitter ¿qué?... necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando", agregó.

Danna Paola tuvo que elegir otro nombre de usuario

Mientras en redes sociales Danna Paola está siendo fuertemente criticada por promover el acoso contra una usuaria, parece que finalmente la artista se ha resignado a que no podrá usar el nombre de perfil @danna en X, antes Twitter, como en sus otras redes, ya que recientemente cambió su username de @dannapaola a @dannajustdanna.

DANNA (Danna Paola) EN MEDIO DE POLÉMICA Al parecer la cantante compartió los siguientes audios en su canal de difusión de WhatsApp, la usuaria @danna le pide 400 mil dólares para dejar el usuario. pic.twitter.com/f8il2Ylp0m — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 20, 2024

