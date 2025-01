Danna Vázquez vs Anahí: La publirrelacionista habla de la ‘traición’ de la cantante

En días pasados, Anahí se desmarcó de Danna Vázquez, quien fuera su publirrelacionista por años, al ser señaladas de cometer fraude dentro del programa ‘¿Quién es la Máscara?’.

“Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediaticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal”, expuso la cantante en su momento.

Danna Vázquez se defiende

Ante estas declaraciones, Danna habló con los medios sobre la demanda que le está preparando Televisa Univisión supuestamente por dar a conocer la lista de participantes para favorecer a su representada.

“Yo tengo mucha fe de que en algún momento las cosas se esclarezcan, yo amo mi trabajo, respeto mucho a la gente con la que trabajo, tengo un cariño y un agradecimiento muy grande a Televisa, y me duele mucho estar en esto, soy un trabajador, no soy más de eso y siento que no merezco lo que está pasando”, declaró.

Danna no tiene contacto con Anahí

Al ser cuestionada sobre si Anahí se comunicó con ella después de la ‘traición’ a su persona al negar que trabaja con ella, la publirrelacionista dijo que siempre ha sido leal a todos sus artistas y con la RBD ya no tiene ninguna relación o contacto.

"Con Anahí me unen 20 años de amistad ininterrumpida, yo siempre la voy a querer enormemente porque las personas no nos dejamos de querer de un día a otro. Estamos pasando ambas un mal momento y yo lo quiero dejar así", finalizó.

Pero todavía falta ver en qué procede la demanda de Televisa contra Danna Vázquez, pues de acuerdo con otros medios de comunicación sus fuentes aseguran que la titular de Prensa Danna sí obtuvo acceso a la lista de los concursantes, violando los términos de confidencialidad, hecho que la empresa no dejará pasar por alto.

