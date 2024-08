¿David Aguilar, titular de la Profeco, es investigado por presunto acoso? Esto sabemos

El nombre del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar, se ha convertido en tendencia luego de que se diera a conocer que es investigado por presunto acoso sexual y laboral.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que el funcionario está siendo investigado luego de que la exsecretaria particular lo denunciara antes este órgano por los agravios hechos de 2023 al 2024.

Presentan denuncias contra David Aguilar

El periódico Reforma fue quien dio a conocer el caso al mostrar las supuestas pruebas de la víctima donde había audios, fotografías y mensajes de WhatsApp.

La denuncia, incluso, también fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía de la CDMX, sin que hasta el momento se tenga una respuesta de las autoridades.

Víctima narra acoso

Giovana Fiorella, la presunta víctima del titular de la Profeco, David Aguilar, narró que lo que vivió y en marzo de esta año presentó su renuncia cansada del presunto acosos por parte de su jefe.

“Fui obligada a renunciar por toda esta situación de violencia. Yo fui (secretaria) particular de David Aguilar, a quien he señalado como mi agresor principal, y lo digo así porque siempre hay cómplices que forman parte de esta red y siguen perpetuando este tipo de violencia, la violencia de género. Yo sufrí violencia sexual por parte de él, insinuaciones, acoso, y al no aceptar, empezó con un grado de violencia mayor: amenazas (de muerte), humillaciones”, declaró en la entrevista que ofreció a Reforma.

David Aguilar responde

Por su parte, Aguilar Romero dio a conocer que atenderá todos los requerimientos que la Función Pública mande, pero hasta el momento no le han notificado nada. Y dijo que la queja ante Derechos Humanos fue desechada después de atenderla.

