¿De cuánto será la pensión de AMLO? El presidente anuncia que ya está en trámites para recibir pensión del ISSTE

Durante la mañanera del día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre sus trámites de jubilación y cuál sería su monto de pensión y esto fue lo que comentó:

“Ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSTE, van a ser como 25 a 30 mil pesos mensuales. Tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros” declaró el presidente AMLO.

El presidente dejará su cargo en octubre próximo y reiteró que ya está en trámites de realizar su pensión, declaró que no seguirá en la política.

En #LaMañanera | El presidente López Obrador dió a conocer que ya inició los trámites para su jubilación ante el ISSSTE. Dijo que espera recibir una pensión de entre 25 mil a 30 mil pesos mensuales pic.twitter.com/4rH3sRHK22 — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2024

¿Cuántos años calculó el presidente que trabajó para su pensión?

Obrador calculó los años que trabajó en otros puestos, como la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005), estima que ha laborado 20 años.

También declaró que es beneficiario de la pensión del Bienestar para adultos mayores, que no ha cobrado aún, así que el Obrador tendrá dos apoyos económicos

AMLO afirma que acabando su cargo, no estará en la vida pública

“Entregando la banda yo me voy a Palenque, y ya no quiero nada, y ella (Claudia Sheinbaum) va a poder sin ningún problema, porque está muy preparada, mucho muy preparada, va a ser una muy buena presidenta, muy buena. No va a tener ningún problema, la gente está muy contenta con ella”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Hombre sufre paro cardiaco tras enterarse que ganó 4 millones de dólares en casino de Singapur