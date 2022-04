Debanhi Escobar: Dos fiscales de casos especiales fueron separados de sus cargos

El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, removió de su cargo a dos fiscales de la dependencia de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Antisecuestros por irregularidades en las investigaciones sobre el caso de la joven Debanhi Escobar.

Rodolfo Salinas, fiscal especializado en personas desaparecidas, y Javier Caballero, fiscal antisecuestros, dejaron sus cargos por deficiencias en la búsqueda de pistas que puedan esclarecer la muerte de Debanhi.

“Detectamos algunas deficiencias, algunos detalles que, a partir del lunes, después que hablé con Mario (papá de la joven), di la instrucción de que se iniciaran los procedimientos de responsabilidad con todos los que intervinieron en el proceso de búsqueda.

“Tomé la decisión de remover del cargo al que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desparecidas y del fiscal especial en Antisecuestros”, declaró Guerrero Gutiérrez en conferencia de prensa.

El fiscal del estado también presentó nuevos videos en donde se ve a la joven caminar por el Motel Nueva Castilla, en donde fue vista por última vez, además de caminar por la zona de la cisterna donde fue encontrado su cuerpo.

Gustavo Adolfo Guerrero, acompañado de Mario Escobar, padre de la joven, aseguró que las investigaciones no han concluido y que no se descarta ninguna línea de investigación.

"La investigación no ha terminado, hemos estado recolectando datos de prueba, ayer concluyó una diligencia; se recolectaron algunos datos y así van a haber entrevistas, no ha terminado no hemos concluido”, comentó.

