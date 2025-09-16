“Demon Slayer: Castillo Infinito” rompe récord histórico de Pokémon en taquilla mundial

Analistas de la industria prevén que la recaudación podría seguir creciendo en las próximas semanas

La película recauda más de 177 millones de dólares y se convierte en el estreno de anime más exitoso de la historia. | X
Mariana Alcántara Contreras
16 de Septiembre de 2025

Demon Slayer: Castillo Infinito ha hecho historia en la industria del cine al recaudar 177.8 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, superando el récord que Pokémon mantenía desde 1999 como el estreno de anime más taquillero en Estados Unidos.

El éxito de Castillo Infinito confirma el poder de convocatoria de Demon Slayer. / X
De acuerdo con reportes de taquilla, la cinta recaudó 70 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, cifra que la posiciona como el lanzamiento de anime más exitoso en la historia de ese mercado. En el resto del mundo sumó otros 62.1 millones de dólares, consolidando su impacto global.

La película adapta el arco “Infinity Castle” del manga de Koyoharu Gotouge y es la primera entrega de una trilogía que cerrará la historia de Kimetsu no Yaiba. Sony Pictures y Crunchyroll se encargaron de la distribución, lo que permitió un estreno simultáneo en más de 50 territorios, generando gran expectativa entre los fanáticos del anime.

En el resto del mundo sumó otros 62.1 millones de dólares, consolidando su impacto global./ X
Analistas de la industria prevén que la recaudación podría seguir creciendo en las próximas semanas, con proyecciones que apuntan a superar los ingresos de Mugen Train, otra de las películas más exitosas de la franquicia. Además, se espera que su llegada a más salas IMAX y mercados de Latinoamérica impulse aún más su desempeño en taquilla.

El éxito de Castillo Infinito confirma el poder de convocatoria de Demon Slayer y consolida su posición como una de las franquicias de anime más influyentes de la última década.
De acuerdo con reportes de taquilla, la cinta recaudó 70 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. / X

