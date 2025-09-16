Yadhira Carrillo rompe el silencio: revela por qué se alejó 17 años de las telenovelas

La actriz confiesa que su retiro fue por decisión propia y asegura que está lista para regresar a los foros

La actriz compartió que su alejamiento fue una decisión personal. | RS
Mariana Alcántara Contreras
16 de Septiembre de 2025

Tras 17 años de ausencia en la pantalla chica, Yadhira Carrillo finalmente reveló por qué decidió retirarse de las telenovelas en el punto más alto de su carrera. La actriz compartió que su alejamiento fue una decisión personal y no por falta de proyectos.

“Yo elegí retirarme para dedicarme al 100% a mi familia, a mi vida personal”, expresó Carrillo en una reciente entrevista, destacando que esos años fueron esenciales para acompañar a su esposo, el abogado Juan Collado, y enfocarse en su hogar.

Yadhira en un ícono de las telenovelas de principios de los 2000. / RS
Durante este tiempo, la actriz dejó de lado propuestas laborales para priorizar su vida fuera de las cámaras, aunque confesó que nunca dejó de extrañar los foros y la cercanía con el público que la vio brillar en producciones como El privilegio de amar, Amarte es mi pecado y Rubí.

Carrillo también adelantó que está lista para regresar a los melodramas que la consagraron como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Aunque no ha revelado el proyecto con el que marcará su regreso, aseguró que se siente entusiasmada y agradecida por volver a actuar.

Su anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes en redes sociales celebran la noticia y recuerdan los papeles que convirtieron a Yadhira en un ícono de las telenovelas de principios de los 2000.

Carrillo también adelantó que está lista para regresar a los melodramas . / RS
