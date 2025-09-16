Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es vinculado a proceso ¿Cuál fue el motivo?

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero por más de 156 millones de pesos, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que permanecerá en prisión preventiva justificada en el penal federal de El Rincón, en Tepic.

La FGR explicó que la audiencia de 48 horas, realizada en reposición de su audiencia inicial —ordenada por una ejecutoria de amparo a favor de Sandoval—, concluyó con el juez de control determinando que existen indicios razonables para iniciar un proceso penal en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Roberto Sandoval fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 / FB: @robertosandovalc

Del rancho “El Sueño” al penal de El Rincón

La vinculación se suma a una condena previa. El 11 de septiembre, el político nayarita fue hallado culpable de falsificación de documentos, en su modalidad de uso de documento falso, relacionada con el despojo de predios en San Blas.

La Fiscalía del estado reveló que Sandoval falsificó la firma del anterior dueño para quedarse con las parcelas del rancho “El Sueño”, en la comunidad de Aután, cuando ya era gobernador en 2012.

Al exgobernador se le acusa de recibir sobornos del CJNG / FB: @robertosandovalc

Estados Unidos lo puso en la mira

No es la primera vez que Sandoval es señalado por corrupción. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus cuentas y lo acusó de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de haber participado en una variedad de actividades de corrupción y recibir sobornos.

“Otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias”, advirtió el gobierno de EU en ese entonces.

El caso también arrastró a otros personajes, como el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de aceptar dinero tanto del CJNG como del grupo narcotraficante Los Cuinis, a cambio de favores judiciales.

El expolítico es señalado de proteger a grupos delictivos / FB: @robertosandovalc