Así se vivió el Desfile Militar 2025 en el 215 aniversario de la Independencia / FOTOS

Miles de asistentes disfrutaron del Desfile Cívico-Militar 2025, con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, capturado en imágenes que reflejan la solemnidad, fuerza y orgullo a lo largo del recorrido.

Momentos destacados

Encabezado histórico : Claudia Sheinbaum hizo historia al presidir por primera vez como presidenta el desfile, ejerciendo como comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Participación masiva : Unas 15 mil personas entre miembros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional marcharon por el Zócalo rumbo al Campo Marte.

Presencia de mujeres: Más de 4 mil mujeres integraron los distintos contingentes, reflejando el homenaje del desfile a su papel en la lucha de Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó por primera vez el Desfile Militar como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, en el Zócalo de la Ciudad de México/ Gobierno de México

Más de 15 mil integrantes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional marcharon desde la Plaza de la Constitución hacia el Campo Marte/Gobierno de México

La teniente de la Guardia Nacional Concepción Bolaños Sánchez declamó el poema “A la Patria”, un momento de solemnidad que destaca la tradición cultural dentro del desfile/Gobierno de México

El cielo capitalino se llenó de color y ruido con el sobrevuelo de 102 aeronaves, además de drones y aviones de reconocimiento/Gobierno de México

El equipo “Guerreros Mexicas” realizó un espectáculo de salto libre acrobático sobre la Plaza de la Constitución/Gobierno de México

Las aves rapaces también tuvieron un espacio especial: halcones y águilas sobre los brazos de soldados recordaron la fuerza del símbolo nacional/Gobierno de México

El Desfile Cívico-Militar 2025 tuvo como fin conmemorar el inicio de la lucha por la Independencia, fortalecer valores como el patriotismo, la justicia y la lealtad, y mostrar la disciplina, capacidades operativas y compromiso de servicio de las Fuerzas Armadas con la población mexicana.