Así se vivió el Desfile Militar 2025 en el 215 aniversario de la Independencia / FOTOS

Miles de asistentes disfrutaron del Desfile Cívico-Militar 2025, con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, capturado en imágenes que reflejan la solemnidad, fuerza y orgullo a lo largo del recorrido.
Momentos destacados
Encabezado histórico: Claudia Sheinbaum hizo historia al presidir por primera vez como presidenta el desfile, ejerciendo como comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Participación masiva: Unas 15 mil personas entre miembros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional marcharon por el Zócalo rumbo al Campo Marte.
Presencia de mujeres: Más de 4 mil mujeres integraron los distintos contingentes, reflejando el homenaje del desfile a su papel en la lucha de Independencia.
El Desfile Cívico-Militar 2025 tuvo como fin conmemorar el inicio de la lucha por la Independencia, fortalecer valores como el patriotismo, la justicia y la lealtad, y mostrar la disciplina, capacidades operativas y compromiso de servicio de las Fuerzas Armadas con la población mexicana.