Devastador incendio arrasa con más de 100 viviendas en Perú: cientos de familias pierden todo

Un voraz incendio dejó destrucción y desolación en la ciudad de Lima, Perú, donde al menos 100 viviendas fueron consumidas por el fuego durante la madrugada de este jueves. El siniestro se registró en un asentamiento humano de la capital peruana, dejando a cientos de familias sin hogar y con pérdidas materiales totales.

Las autoridades locales informaron que más de 500 personas resultaron damnificadas./ X

De acuerdo con los reportes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, las llamas se propagaron rápidamente debido a que la mayoría de las viviendas estaban construidas con materiales inflamables como madera, cartón y plástico, lo que dificultó el control del incendio.

¿Dónde ocurrió el incendio y cuántos afectados hay?

El incendio tuvo lugar en el asentamiento humano 10 de Octubre, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más poblados de Lima. Vecinos relataron que el fuego comenzó cerca de las 2:00 de la madrugada y se extendió con rapidez debido a los fuertes vientos.

El comandante de los bomberos señaló que al menos 20 unidades participaron en las labores para sofocar el incendio. / X

Las autoridades locales informaron que más de 500 personas resultaron damnificadas. Aunque no se han reportado víctimas mortales, varias personas sufrieron intoxicación por inhalación de humo y fueron atendidas en el lugar por brigadas de salud.

Bomberos lucharon durante horas para controlar las llamas

El comandante de los bomberos señaló que al menos 20 unidades participaron en las labores para sofocar el incendio, el cual fue controlado después de varias horas de trabajo. Sin embargo, las llamas redujeron a cenizas todo lo que encontraban a su paso, dejando un panorama desolador.

Aunque no se han reportado víctimas mortales, varias personas sufrieron intoxicación por inhalación de humo. / X

“El fuego se expandió muy rápido. Cuando llegamos, muchas casas ya estaban completamente envueltas en llamas”, declaró uno de los oficiales a medios locales. Las autoridades trabajan ahora en la remoción de escombros y evaluación de daños.

Se declara emergencia y se habilitan refugios temporales

El gobierno de Perú declaró la zona en emergencia y habilitó albergues temporales para las familias afectadas. Además, se anunció el envío de ayuda humanitaria, víveres y ropa para quienes lo perdieron todo.

Organizaciones sociales y vecinos de distritos cercanos también iniciaron campañas de donación para apoyar a los damnificados, que permanecen a la intemperie tras el siniestro.

El gobierno de Perú declaró la zona en emergencia y habilitó albergues temporales para las familias afectadas.. / X