¡Disquera presenta demanda contra Christian Nodal!

En medio de la felicidad por su noviazgo con Ángela Aguilar, el cantante Christian Nodal y sus padres enfrentan una demanda por parte de la disquera Universal Music, que los acusa de presentar documentos apócrifos en un tema legal.

De acuerdo con información publicada por El Universal, la disquera y el cantante de regional mexicano sostienen un pleito desde 2021, cuando él y sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez presentaron una demanda contra Universal Music intentando anular el contrato que el artista tenía con el sello musical.

Al no lograrlo, Nodal firmó con otra disquera, provocando que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) lo vetara, lo cual impedía que su música tuviera difusión, así como tampoco se podía comercializar sin el consentimiento de Universal.

A finales de 2021 el cantante obtuvo una suspensión definitiva del contrato, lo que hacía pensar que había ganado el caso. “Yo tengo una resolución de una juez federal que ordena que no se haga posible todas las medidas que solicitó Universal, que no existe tal veto, tan falso es que un juez lo está ordenando... Como yo no quise firmar un nuevo contrato, están vendiendo todo este circo”, declaró en su momento Nodal.

Universal Music acusa de fraude a Nodal y sus padres

Sin embargo, en 2022 Universal Music abrió un nuevo frente legal con una demanda en la que buscaba evitar que el ahora novio de Ángela Aguilar se adjudicara los discos 'Me dejé llevar', 'Ahora' y 'AYAYAY!', en los cuales hay canciones que se volvieron éxitos como 'Adiós amor', 'Nace un borracho' y 'De los besos que te di', entre otras.

El argumento de la disquera y con el cual se busca que la demanda se judicialice para que un juez federal tome acciones legales, es que el Ministerio Público Federal que lleva la carpeta de investigación encontró que 32 documentos son apócrifos.

La razón es que, de acuerdo a la información publicada por El Universal, en esta cantidad de documentos, que originalmente fueron presentados por Nodal y su familia para el caso por la suspensión del contrato con Universal Music, está la firma de un notario que no corresponde con la auténtica, es decir, presuntamente no fue puesta de su puño y letra en el documento.

Aunado a ello, el sello discográfico señala que los padres de Nodal fabricaron contratos para que su hijo resultara beneficiado con la propiedad de los discos antes mencionados, lo que consideran un fraude.

