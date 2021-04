Dolores Padierna buscará ratificar 4T en Cuauhtémoc

Desde que se le notificó como aprobada su candidatura por Morena para la Alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna Luna señaló que se trató de un movimiento estratégico para alinear y llevar la esencia de la Cuarta Transformación a la demarcación que considera como “La Capital de la Capital”.



La candidata de la coalición 'Juntos Haremos Historia' puntualizó que, ha denominado a la alcaldía Cuauhtémoc con ese distintivo por su importancia dentro del territorio de la Ciudad de México, ya que tanto su vida económica, como número de unidades culturales, colonias emblemáticas y el aporte que hacen al PIB de la capital, la sitúan en una posición inmejorable a la que imperantemente debe llegar el bienestar comunitario que establece la Cuarta Transformación.



“Estamos trabajando muy fuerte. Me encuentro mentalizada en llevar a cabo los principios de la 4T, mismos que comulgan con las acciones del presidente de la República y la Jefa de Gobierno. Ha llegado el momento para que también en la alcaldía Cuauhtémoc se goce de un mejor futuro”, expresó Dolores Padierna.



Por ello resaltó que de ganar las elecciones del próximo 6 de junio buscará a través de acciones asertivas convertir a la alcaldía Cuauhtémoc en la número uno en los principales rubros que caracterizan el bienestar; de tal forma que adelantó que habrá acciones encaminadas a trabajar con todas las unidades económicas de la demarcación; convertirá los mercados en fuentes de riqueza; trabajará en la estética de las colonias; y se tiene pensado mejorar sustancialmente en materia de limpieza, movilidad, educación, entre otros rubros.



ATENCIÓN ESPECIAL A EDUCACIÓN Y SEGURIDAD



Seguridad y educación son dos rubros en los que la candidata de MORENA-PT pondrá mucha atención, porque reconoce que la población de la demarcación demanda acciones inmediatas para mejorar la situación que viven actualmente.



En lo referente a seguridad, manifestó que se apoyará en la tecnología y su experiencia para echar a andar la llamada “Policía Comunitaria de Proximidad”, la cual explicó, tendrá como objetivo proteger a la ciudadanía para que no sea objeto de ningún delito. Esta acción sumada a los trabajos que harán en otros rubros se podrá reflejar en resultados integrales.



“A esto yo le llamo “Seguridad Humana” y está regida bajo los mismos principios que se están aplicando a nivel capital y federal. Además, junto con 100 personas me dedicaré a impartir “Justicia Cívica”, con lo que evitaremos faltas como el tirar basura en la vía pública, el maltrato a los animales o el daño a la infraestructura pública” detalló Dolores Padierna.

En tanto, en lo que respecta a la educación, se comprometió a que la alcaldía Cuauhtémoc será una de las mejores en materia educativa, porque ello representaría cimentar uno de los dos grandes pilares de la sociedad para que ésta evolucione, tal como lo ha venido trazando la Cuarta Transformación.



“Brindaremos una educación comunitaria, extraescolar, actividades artísticas, deportivas, tecnológicas, a promover la lectura, reforzar materias, organizar talleres de tareas, cursos de verano, mucha atención a la niñez estudiante; ya que, como maestra, es uno de los grandes compromisos que tengo por delante” finalizó.

