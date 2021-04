CDMX activó doble 'Hoy no circula' por altos niveles de Ozono

A menos de una semana de activarse la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis nuevamente lanza medidas preventivas tras registrarse altas concentraciones de ozono.

A través de un comunicado emitido en redes sociales, la Came informó que a las 16:00 horas de hoy se registró un valor máximo de ozono de 159 puntos del índice de calidad del aire en la estación de monitoreo Coyoacán, por lo que como medida de prevención se determinó activar el doble 'Hoy No Circula' en en el Valle de la CDMX.

"Con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y para reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes aumentarán las restricciones en el sector del transporte.

SE ACTIVAN MEDIDAS POR ALTAS CONCENTRACIONES DE OZONO

"El martes 27 de abril deberán suspender la circulación en un horario de 05:00 a 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Además de coches de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea E, 00 ó 0", explica el mensaje.

