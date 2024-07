Donald Trump aparece sin vendaje en la oreja ¿Y la herida de bala?

El pasado viernes Donald Trump se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde apareció sin su vendaje en la oreja derecha, la cual fue herida por una bala en el atentado que sufrió en Pensilvania.

En las fotos que ha sacado la prensa, a primera vista no muestra ninguna cicatriz o algo que haga pensar que fue dañado, como si hubiera sanado de un día para otro.

Incluso, el político israelí le preguntó cómo estaba su oreja tras el ataque, por lo que el expresidente le mostró donde le pegó la bala y se descubrió el cabello, pero ni así se veía daño alguno.

Médico confirma herida

Pero su parte, el médico de Donald Trump, Ronny Jackson, hizo una actualización de la herida de su paciente en la oreja donde afirmó que no tiene duda que una bala le pegó como lo reportaron los especialistas del Hospital Butler.

“Basado en mis observaciones directas de la lesión, mi relevante antecedentes clínicos y mi experiencia significativa evaluando y tratando pacientes con heridas similares, estoy completamente de acuerdo con la evaluación y el tratamiento iniciales proporcionados por los médicos y enfermeras de Butler”, expuso.

En tanto, el director del FBI, Christopher Wray, detalló que no hay duda que una bala o metralla se impactara en Trump, pero no saben dónde está esa bala pues “pudo caer en otro sitio” y, lo que tienen claro, es que no saben por qué el hombre disparó contra el político.

