Donald Trump llega a Los Ángeles para supervisar los daños de los incendios forestales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Los Ángeles el día de hoy, viernes, por la tarde para evaluar los daños causados por los devastadores incendios forestales. El gobernador de California, Gavin Newsom, estaba en el aeropuerto para reunirse con él.

Los dos políticos intercambiaron algunas palabras breves con un apretón de manos. Newsom se tomó un momento para saludar a la Primera Dama Melania Trump.

Here’s Gavin Newsom, who Trump has baselessly attacked, welcoming Trump to California so that they can work together on recovering from the devastating wildfires. Newsom is the adult in the room who can put stuff aside and get things done. pic.twitter.com/BtWKQhFUPO

— Harry Sisson (@harryjsisson) January 25, 2025