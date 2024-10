¡Drake se adentra en el mundo de los corridos tumbados con su nuevo tema "Modo Capone"!

El rapero canadiense Drake ha dado la campanada en el mundo de la música al meterse en el mundo de los corridos tumbados, que están pegando fuerte en México y entre la comunidad latina. En su nueva colaboración "Modo Capone" con Chino Pacas y Fuerza Regida, demuestra que es un artista versátil y que le gusta probar cosas nuevas.

Drake se une a los Corridos Tumbados

La canción "Modo Capone" forma parte del nuevo álbum de Chino Pacas, titulado "Que sigan llegando las pacas", el cual incluye trece temas caracterizados por ritmos innovadores y letras genuinas. Asimismo, representa un hito en la carrera de Drake, ya que constituye su primera incursión directa en el género del corrido tumbado.

La canción "Modo Capone" combina la voz de Drake con instrumentos del regional mexicano, como el requinto y el tololoche, generando gran expectativa entre sus seguidores. La colaboración con Chino Pacas y Fuerza Regida destaca el crecimiento de los corridos tumbados a nivel global, buscando enriquecer este estilo y abrir oportunidades para otros artistas.

¿Qué dice la canción Modo Capone?

Las babies disfrutan el olor a Dior

Les gusta mi ropa, la prendo en calor

Rompiendo los récords como Don LeBron

Y llego con el manadón

Si no pasa uno, pues no paso yo

Finta de mañoso, porte placosón

Besitos pa' todas, ya ni siento amor

La ninfo mami me llama

Me quiere en su cama, fresas y cocaína

Travis sonando

Cubanas me gusta portarlas, dinero es poder

¿Quién es Drake?

Drake es un rapero, cantante, compositor y actor canadiense, conocido por su estilo musical que combina hip-hop y R&B. Nacido en Toronto en 1986, ganó fama inicialmente como actor en la serie de televisión "Degrassi: The Next Generation". A partir de 2009, lanzó varios álbumes exitosos que lo consolidaron como una de las figuras más influyentes en la música contemporánea. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, incluyendo varios Grammy, y es conocido por éxitos como "Hotline Bling", "God's Plan" y "In My Feelings". Además, ha colaborado con muchos artistas destacados y ha influido en la cultura popular.

