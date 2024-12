Dulce: Deja en orden su testamento ¿presentía su muerte?

Por medio de un audio que está circulando en redes sociales, la cantante Dulce habló del momento en que perdió un riñón a consecuencia de un tumor maligno y que alcanzó a dañar sus pulmones.

En la charla, la intérprete de 69 años reveló que empezó por perder la memoria, pero que era parte de los síntomas por el problema de salud que atravesaba.

“Pero eso fue antes de la cirugía, primero tuve un gran dolor y después tuve ratos muy largos de pérdida de memoria. Por ejemplo, no me acordaba de cómo abrir el teléfono. Yo necesitaba ayuda y yo sabía que necesitaba ayuda pero no me acordaba de cómo abrir el teléfono” explicó.

Dulce tenía listo su testamento desde hace tiempo / FB: @LaCantanteDulce|

Dulce deja sus bienes a su hija

En el audio, se escucha que le preguntan a la artista mexicana que si después de vivir ese episodio donde casi pierde la vida pensó en armar su testamento, a lo que responde que no, pues ese ya estaba armado.

“Mi testamento siempre ha estado hecho (desde hace muchos años), lo único que hice fue ordenar las cosas. Aquí está el testamento, aquí están los contratos de los bancos...”, indicó.

Toda la fortuna que hizo pasará a manos de su hija / FB: @LaCantanteDulce|

Dulce expuso que en su caso no hay problema con todos sus bienes, debido a que nadie los pelearía ya que todo se lo quedaría su hija Romina Mircoli.

“Pues en caso de que me pasara algo no batallaran para encontrar los documentos, en cierta forma que te digan que tienes algo tan horrible, es triste, es preocupante, es muy estresante pero dentro de mi había una felicidad… Me apure a dejar todo listo para que nadie batallara si algo me pasaba”, finalizó.

EL AUDIO DE DULCE

DEP 🕊#AUDIO desgarrador de Dulce en el cual revela sus problemas de salud. 💔 pic.twitter.com/NTCBkV0jwa — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 26, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAMILIA DE DULCE DA SUS PRIMERAS DECLARACIONES: “ESTE MOMENTO DE GRAN DOLOR”