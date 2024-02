EDC México: Conoce los horarios y el mapa con los 10 escenarios

El festejo para los 10 años de EDC México llega en grande para este fin de semana con artistas de gran talla como: Infected Mushroom, Alesso, Steve Aoki y Benny Benassi, entre más de 100 Dj's de todo tipo de música electrónica.

El cartel del festival ya fue revelado y tuvo buen recibimiento por parte del público que aplaudió la variedad de géneros con los nuevos talentos y la vieja escuela.

Para la edición que se realizará el próximo 23, 24 y 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la sangre nueva de los beats será representada por Jessica Audiffred, Dj Guapis, Bresh, Alan Walker, Riot Ten y James HYPE, por mencionar algunos.

Los horarios del EDC ya están disponibles

Para que te vayas organizando, el EDC México ya publicó sus horarios para los tres días del festival. Así que el viernes 23 de febrero lo podrás disfrutar con Alesso, Carl Cox, Zedd, Deadmau5, y Paul Van Dyk entre otros.

Para la mitad de la fiesta las cosas se podrán mejor cuando el sábado 24 salgan al escenario David Guetta, Dillon Francis, Hol!, Nina Kraviz, Big Metro, Rosa Pistola y Jessica Audiffred entre más artistas.

Para cerrar los 10 años del EDC llega lo más intenso de todo el festival, pues Skrillex es de los más esperados. Pero no estará solo, lo acompañarán Steve Aoki, Infected Mushroom, Sub Zero Project, Armin Van Buuren, Mandragora y Marco Carola.

Ubica los escenarios dentro del EDC México

Para los 10 años del EDC estarán más de 100 Dj’s del todo el mundo repartidos en 10 escenarios dentro de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, así que checa el mapa para que no pierdas detalle de nada.

También podrás ubicar las zonas de descanso, de comida, de bebidas, de recargas, de casilleros y de todas las atracciones que habrá a lo largo de tres días.

