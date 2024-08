Eiza González cuenta los motivos del por qué no hace papeles ligados al narcotráfico

En una reciente entrevista, Eiza González habló de cómo ha conseguido la fama dentro de Hollywood sin la ayuda de nadie, pues desde que dejó México ha estado tocando puertas por sí misma.

“Quiero que me vean como lo que soy: una mujer que ha trabajado por lo que tiene. Nadie me lo ha dado. Mi mamá no conocía a nadie en Hollywood, nadie sabía quién era yo. Nada se me dio. Todo lo tuve que trabajar. Tuve que dejar todo lo que yo conocía, lo que había construido por años en mi país y decir: ‘Me voy a arriesgar a ver qué pasa’”, declaró.

Rechaza papeles ligados al crimen

En la charla que tuvo con Vogue, la actriz declaró que le han llegado muchas propuesta de historias que tienen que ver con el narcotráfico en México pero lo ha rechazado por amor a su país.

“No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque yo no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo”, explicó.

Eiza González ama México

Ante su respuesta, Eiza González dejó en claro su amor por México, a pesar de que declaró que en su propio país no la apoyan, pues ya está acostumbrada a los ataques.

“Me cuesta trabajo entender la relación conmigo. He tenido mucho ataque desde que soy muy niña… Me siento muy orgullosa de ser una mujer mexicana. De lo que la mujer latina experimenta, las cosas que tiene que hacer para salir adelante. La cultura, la educación, los valores”, finalizó.

