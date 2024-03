El actor Mario Casas rechaza hablar de Eiza González ¿Ya no están juntos?

Ahora que el actor español, Mario Casas, estuvo en México se le vio muy solito, pues se esperaba que lo acompañara Eiza González, ya que supuestamente tenían un romance.

En un encuentro con la prensa, el también director fue cuestionado sobre la mexicana, pero sólo reía y no contestaba nada. Cuando le cambiaron la pregunta de cómo era en su papel de actriz, decidió hablar un poco más de ella.

“(Eiza González) es una actriz maravillosa… Creo que está demostrando el talento que tiene, además es muy buena niña”, detalló.

¿Mario Casas ya no anda con Eiza González?

Al insistirle sobre su romance con la actriz de Hollywood, Mario Casas seguía evadiendo la plática, a pesar que ambos se hicieron un tatuaje con la misma figura. “¿Estas enamorado?”, le preguntaron.

“Estoy enamorado de la vida. Ahora mismo, enamorado de estar aquí, enamorado de México hoy y mañana, poder pasear y estar con gente de aquí, enamorado de la vida como hay que estar”, respondió.

Mario Casas no habla del tatuaje que se hizo por Eiza

Cuando el reportero le preguntó a Mario por el tatuaje que se hizo en honor a Eiza González, de nueva cuenta el actor no decía nada para poder confirmar o no su relación con la actriz.

“No, no, no… No te voy a decir nada”, concluyó.

