El atleta Richie Alva no descarta entrar a la actuación para seguir los pasos de su mamá Martha Julia

Para Richie Alva el mundo del espectáculo no es nada nuevo, pues toda su vida ha crecido rodeado de las cámaras de televisión por su madre, la actriz Martha Julia, quien lo ha animando a seguir sus pasos.

En exclusiva con Contra, el atleta nos contó que no descarta meterse a la actuación y más ahorita que viene saliendo del reality ‘Abandonados Asia: La Ruta del Dragón’, el cual ya le dio una proyección nacional.

“Mi mamá siempre lo ha dicho, sabe como que me ve ese talento oculto, obviamente pues porque cree que lo heredé y sí, la verdad es que me he tardado en animarme, porque siempre he estado enfocado más en el deporte, pero ahorita que ya llegué a este punto donde ahora hay que reforzar otros factores, creo que ahora sí es el momento”, dijo.

Richie Alva busca prepararse

Richie sabe que para ese reto de estar frente a las cámaras y luces no es nada fácil por lo que buscará prepararse un poco porque sí está interesado en el medio artístico.

“Pues sí, sí me llama la atención, la verdad es que sí me llama la atención mucho, quisiera prepararme un poquito, creo que el talento pues puede ser que ya lo tengo por ahí heredado, pero me gustaría trabajarlo, voy a empezar a trabajarlo ahí con cursos y ya para estar listo por si se llega a abrir la puerta, ya estoy listo”, detalló

Se estrenó en un reality

Sobre su participación en el reality de TV Azteca, el también coach o preparador físico dijo que la pasó muy bien junto a la comediante Isabel Fernández, quien fue su pareja para enfrentar los retos en otros países de Asia.

“La verdad estuvo padrísimo, disfruté cada momento, creo que fue una experiencia inolvidable que se vive una vez en la vida y la disfruté al máximo, creo que ese fue el primer objetivo que era pues pasarla bien, disfrutarla, divertirnos y ese se logró”, declaró.

Aunque por desgracia no ganaron, un cuarto lugar le supo a oro pues el trabajo que hicieron en equipo casi los hace quedar dentro de los tres primeros lugares. Su preparación fue más mental que física, pero estar dentro del deporte le ayudó mucho para enfrentar los retos y estar concentrado en las pruebas.

“La verdad es que nunca soy como que de preparar algo, siempre quiero estar como listo para cualquier cosa, entonces no es como que me enfoque, tampoco hay mucho que entrenarle ahí, sabes, no es como que me ponga a practicar ahí, al pedir un aventón y mi preparación estaba al 100 por ciento porque creo que nadie está preparado para algo así, pero pues yo me enfoqué en mí, en físicamente estar bien, en mi mente estar también fuerte, y creo que funcionó”, expuso.

Ahora Richie Alva se dice estar preparado para lo que venga en su vida, ya sea en otro reality de televisión o en algún papel dentro de alguna producción como una telenovela o serie.

