El cantante Virlán García le dedica despedida a su hermana asesinada: “me arrepiento de no haber estado contigo”

El nombre del cantante mexicano Virlán García se ha vuelto tendencia en las últimas horas, luego de que lamentablemente su hermana Dayana Gabriela Báez murió víctima de feminicidio, después de que presuntamente su novio la atacó varias veces con una arma punzocortante.

Ante esta situación, el cantante y compositor de música regional mexicana y corridos, dedicó una desgarradora despedida a su hermana, con quien al parecer no tenía contacto por problemas familiares, por lo que se dijo arrepentido de no haberla ayudado para evitar su asesinato.

“Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno.

“Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto por que no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste.

“Fuiste nuestra madre y padre cuando eramos tan sólo unos niños. Recuerdo la última vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos y con ese recuerdo me quiero quedar de ti, hasta mi último día”, se lee en la publicación del cantante de 26 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa.

¿Qué le pasó a la hermana del cantante Virlán García?

Fue la mañana del 5 de junio que se reportó la muerte de Dayana Gabriela Báez, mujer de 29 años y madre de una niña. Según los reportes, bomberos acudieron a atender un incendio en un domicilio de San Luis Río Colorado, en Sonora, y al llegar encontraron a la mujer con varias heridas de arma punzocortante.

Se señala extraoficialmente que lo sucedió fue que el novio de Dayana presuntamente la apuñaló varias veces por la espalda y para no dejar rastro del asesinato, trató de incendiar al lugar.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Sonora informó la detención de un hombre que presuntamente estuvo implicado en el delito, sin que se dieran a conocer su identidad así como el grado de responsabilidad y los presuntos delitos por los que se le investiga.

