¿El fin del Cuarto Tierra? Fuerte discusión en La Casa de los Famosos provoca división en el cuarto

Ricardo Peralta y Sian Chiong tuvieron fuerte enfrentamiento en el Cuarto Tierra, después de la temática fiesta de vikingos que fue protagonizada en el famoso reality show La Casa de los Famosos México 2024.

¿Cómo empezó el quiebre?

La producción les hizo la fiesta que se celebra cada viernes en la noche en la casa, con una temática de vikingos, en un momento el cubano, Sian Chiong, besó a Briggitte en la fiesta del pasado viernes, pero el creador de contenido, mejor conocido como, “La Loba”, pensó que era una estrategia para ganar más raiting y sacar a Gomita.

MURIÓ EL TEAM TIERRA Ricarda no quiere saber nada de Sian y le advirtió que si Goma sale se va a arrepentir. Sian se siente seguro con AM y Agustín. Hay que votar masivamente por Goma y sacar al vicioso. #LCDLFMx2.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/vdhJJadTqY — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) August 31, 2024

Después de la fiesta, cuando todos estuvieron reunidos dentro del cuarto, fue el momento en que Ricardo empezó a arremeter en contra del cubano muy enojado:

"Es juego horrible, aquí todos jugando por ti, Gomita te ama. Nada que puedas hacer ahorita, me va hacer decir 'solo fue un juego'. Todo suma. La niña (Briggitte) te pudo haber besado la semana pasada, ella no estaba nominada, pero ¿por qué esta semana? Porque está nominada con Gomita", declaró.

El influencer sorprendió al revelar que podría "quitarse la vida" no en forma literal, en caso de la salida de Gomita el próximo domingo: "Tú caíste en el juego. Te lo juro por Dios que estoy muy dolido, y te lo juro que si se va Gomita, sabes perfectamente que me mato... no literal México hermoso. Estoy muy molesto, te lo juro por Dios que estoy muy molesto", le dijo Ricardo a Sian Chiong.

Con la salvación de #SianChiong la placa quedó de la siguiente forma... Así que es momento de votar por tu favorito para que continúe en el juego aquí https://t.co/bLdepn7OJO ¡Gracias por acompañarnos en #LaCasaDeLosFamososMx, me desconecto habitantes! pic.twitter.com/y6TNqCGAbh — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 31, 2024

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Después de la salvación de Sian Chiong hecha por Augustín Fernandez, los nominados de esta semana son Adrián Marcelo, Briggitte, Karime y Gomita, uno de ellos podría dejar la competencia el día de mañana, domingo.

