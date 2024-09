El rapero Rafa Espino en México: “Yo no cuento historias de la calle, yo no vivo eso”

Directo desde España, el rapero Rafa Espino llega a México para una presentación llena de amigos donde soltará sus mejores rimas dentro de su celebración de 15 años dentro de la música.

“Al final queremos traer algo diferente al público. Creo que 15 años de carrera, que es lo que celebramos, pues dan para mucho. Hay muchísimas canciones, muchísimos recopilatorios, muchísimas historias. Pero lo de este año es totalmente especial y diferente”, nos contó.

El español estará el próximo 21 de septiembre en el ‘Foro San Rafael’ junto a Lírika Inverza, Fase, Dante y Frenetiks, para dar un repaso a su discografía.

“Vamos a cantar canciones icónicas, antiguas, que nunca había interpretado en directo. Algo muy, muy especial es que vienen compañeros desde España a celebrarlo conmigo, compañeros con los que tengo muy buena amistad y hemos hecho muchas canciones juntos, a los que sé que la gente también de México les tiene mucho cariño. A parte viene también Lírika Inverza, que es amigo, compañero aquí de México también, que viene a cantar algún tema”, expuso.

Rafa Espiono no es clásico rapero

En exclusiva para Contra, Rafa Espino nos reveló que no es el clásico rapero que habla de la calle y que porta grandes cadenas, ya que su línea va más por vivencias, historias de amor y superación.

“Es verdad que mis canciones no hablan de la calle o no hablan de... Pero para mí realmente el rap es contar verdades y la verdad de uno mismo. Yo no estaría siendo sincero si yo estuviera contando una vida de calle, de balacera y demás, porque yo no vivo eso. Para mí el rap es igual de puro y de profundo que otro que te cuente otra verdad, porque ambas valen”, explicó.

Apoya el rap hispano

Al cuestionarlo sobre en qué país se está haciendo el mejor rap en español, Rafa dijo que la idea más importante es apoyar el hispano pues está en crecimiento.

“Está en crecimiento, por ejemplo, con las batallas de gallos, la explosión que está teniendo el rap, ahora mismo el urbano en México, en Colombia, está pegando, bueno, lleva ya pegando muchísimo tiempo. Yo tengo que tirar para mi patria, pero a ver, en México se hace muy buen rap, ¿eh?”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿COLDPLAY EN MÉXICO PARA 2025? ¿Y PODRÍA LLEGAR CON SHAKIRA? ESTO SE SABE