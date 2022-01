Danger, el rapero que llevó el hip hop a las secundarias en México

El rapero y activista Danger, es el responsable y precursor de una de las evoluciones más importantes que ha sufrido el Hip Hop en México, pasando de las calles a las aulas de escuela.

El proyecto “Taller de Rap en Secundarias”, está llevado de la mano por la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Cultura y consiste en que de la mano del artífice de este proyecto, Danger, se instruya a cientos de personas en el país para poder “darles herramientas de resiliencia a los jóvenes para poder transformar las situaciones adversas que viven” a través del rap.

El MC de Tijuana reconoció esté como su proyecto favorito, pues tiene la capacidad de cambiar el movimiento (del hip hop) en Latinoamérica como lo conocemos hoy, sobre todo por los estrechos lazos que mantiene el rapero con activistas de otras naciones que ya han empezado a buscarlo para replicar su modelo en otros países como Chile y Argentina.

En este proyecto no solamente se busca enseñar la técnica del rap, si no darles a los jóvenes de secundaria una alternativa artística para enfocar y enfrentar sus problemas, porque el rap no sólo es violencia y drogas, si no también es arte, amor y revolución.

Además de este magno proyecto que involucra a más de 100 personas ya instruidas para impartir el taller por todo el país (pedagogos, psicólogos, maestros y raperos), Danger también tiene a su cargo desde hace dos años en el Canal 11 los lunes a las ocho de la noche un espacio para “dar voz a quien no tiene”, pues entendió que ser apático sobre qué sucede en el país no lleva a ningún lado, pues hay que ser activo por un cambio, y como diría Danger: “Siempre con una sonrisa pues sonreír es el acto más revolucionario que existe”.

