Rainbow7: Oddie no quiere volver a quedar fuera de playoffs en su carrera

Oddie, el jungla y uno de los grandes referentes de Rainbow7, tiene bien en claro que no quiere volver a saborear las mieles del fracaso luego de no haber superado el Pentágono la temporada pasada.

“Yo he venido de equipos en donde ganábamos casi todo y haber salido del Pentágono sin clasificar fue algo muy feo para mi historial y me quedé con un sabor de boca muy amargo y quiero no volver a repetir eso y ser campeón”, reveló Oddie en exclusiva para RÉCORD.

“Lo que nos faltó el split pasado a parte del mental fue más que nada la confianza en el equipo, creo que con el roster que tenemos y el staff que ahora tenemos lo necesario para llevar a Rainbow7 más arriba”, agregó el jungla del Arcoíris.

Oddie también opinó que el cambio en el staff de coacheo es bueno pues aprender nuevas cosas y tener otra visión siempre es positivo, además de que ser entrenado por Ruuxi le emociona.

“Los cambios siempre son buenos, da un aire distinto. Es la primera vez que alguien de fuera de Latinoamérica me coachea en un equipo, y el cambio es bastante bueno porque tiene renombre afuera y lo que nos enseña son fundamentales, cosas por mejorar y eso es bueno”, coemntó Oddie.

El jugador peruano también reveló que ha sido muy sencillo entablar buena relación con los jugadores que recién llegan a Rainbow7 para este Apertura 2022, y recalcó que el único equipo que le puede llegar a preocupar es Estral Esports.

TIC TAC, TIC TAC. Cada vez más cerca para el arranque de la #LLA. pic.twitter.com/HyoWA0dJBE — Rainbow7 (@Rainbow7lol) January 20, 2022

“Creo que el único equipo del que debemos tener cuidado es Estral porque no tuvo ningún cambio y demostró bastante nivel el split pasado y con respecto a Infinity siento que los pilares se han ido y no tendría problemas contra ellos, y de los demás equipos no veo algo difícil”, opinó Oddie.

