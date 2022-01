Skiper: Mantiene viva la posibilidad de participar en la Red Bull México 2022

El actual campeón nacional de la Red Bull Batalla 2021, Skiper, se sentó en el canal de Twitch de RÉCORD para hablar sobre su carrera y tanto sus éxitos pasados como lo que depara este 2022.

El regiomontano resaltó lo que significó para él competir en su ciudad en la primera jornada de la FMS México y señaló que el público no lo apoyó de más pese a ser el local, confesando que esperaba un favoritismo luego de convertirse en el primer campeón de Red Bull de la sultana del norte el pasado 24 de julio.

“Fue algo raro (FMS México en Monterrey), pero sinceramente la verdad esperaba una gran enjundia conmigo, que sentirían ese arraigo conmigo y no voy a mentir que por momentos no lo sentí, había una parte que sí, pero otra parte no, y en mi batalla con Lobo Estepario por momentos sentí que la gente estaba más volada con él”, recordó Skiper.

Al preguntarle sobre la Red Bull 2021 en México y como la enfocó con su mejor amigo dentro del mundo de las batallas (el rapero Garza) en complicaciones por Covid-19 comentó que por momentos le preocupaba perder el enfoque de la competencia.

“Fueron muchos sentimientos encontrados, con lo de Garza andaba muy metido, hablaba con su familia, con él para llevar cosas y me preocupaba que perdiera el enfoque en la nacional, pero llegó un momento donde pensé ‘Red Bull va a haber más’.

“Pero al final me puse a mi mismo como motivación decirme ‘ha llegado la última’, las condiciones estaban dadas y si había un momento para ser campeón es ahora porque lo veía con la presión de que había quedado 3 veces en el podio, entonces lo único que me quedaba era ganar y así afronté las batallas”, mencionó Skiper.

Skiper también jugó con la posibilidad de regresar a la madre de las competencias este año si la nacional fuera en su ciudad, con la esperanza de poder calificar a la Internacional del 2022 que será en México y para la que ya está calificado Aczino por ganarla este año.

Una nueva temporada de FMS arranca y el ingeniero Ramírez la encara de una manera distinta, preocupándose más por salir contento que por ganar revelando que ese es su enfoque reciente hacia las batallas y dejando como claro ejemplo su participación en FMS Internacional en la que enfrentó a Mecha y pese a irse eliminado, dejó dos de sus minutos favoritos en toda su carrera.

AVENTURA POR ESPAÑA DE SKIPER

La aventura de Skiper por España no paró en la FMS, pues tuvo la oportunidad de asistir a dos eventos muy especiales. Primero estuvo en “Mira el buen rap”, evento de calle español donde además de competir pudo conocer a una leyenda del rap, Kase.O de los violadores del verso.

Segundo, participó sorpresivamente en la regional de BDM en Cantabria pues Skiper había dicho que no volvería a estar en BDM, pero terminó llegando a semifinales y se calificó para la final nacional de España del tercer evento más importante del mundo del Freestyle.

“Nos empezaron a Yoiker y a mí que mandáramos prueba y total vi mi nombre en el flyer, yo no tenía ganas de ir a BDM, pero en ‘Mira el buen Rap’ no me fui como quería y me desquité en la BDM, llegué a la semifinal, pierdo y me dijeron ‘ahora vamos a tener que pagar un vuelo desde México porque ya te clasificaste a la nacional’. Al final yo fui a desquitarme y terminé clasificado a la nacional de BDM”, comentó Skiper.

No olviden que pueden ver la entrevista completa en el canal de Twitch de RÉCORD así como suscribirse para que no se pierdan entrevistas, reacciones y análisis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POTENCIA: 'COMO JUEZ TENGO UNA RESPONSABILIDAD MAYOR PUES EL RESULTADO DEPENDE DE UNO'