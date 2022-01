UkFallen sobre Team Aze: 'Lo más importante es dejar el 40-0 atrás, es el pasado'

Team Aze se perfila como el equipo sorpresa en esta Apertura 2022 de la Liga Latinoamericana de League of Legends y Carlos Calderón (strategic coach), mejor conocido como UkFallen, aseguró que este equipo está mucho mejor de lo que esperaba.

“Para mí lo más importante es que dejemos el 40-0 atrás, es parte del pasado, es parte de un legado que hicimos, un equipo y un roster que hicimos y fue uno de los splits más hermosos de mi carrera.

“La realidad es que al ser la única pieza que se queda en Team Aze es importante remarcar que es un equipo nuevo, nos está liderando Yeti y los cinco jugadores son diferentes, y nos vemos bien, la verdad creí que este equipo iba a estar peor, pero me di cuenta de que tenemos muchísimo potencial”, comentó ukFallen en charla con RÉCORD.

Fallen igualmente habló respecto a Yeti, el encargado de ser el entrenador en jefe de este proyecto del As que busca hacer historia y Carlos se dijo sorprendido de la categoría de coach que es Yeti.

“Es imposible dudar de la experiencia de un coach como Yeti, pero definitivamente yo tenía una idea de él distinta, pero ahora que he trabajado con Yeti puedo decir que es mucho mejor coach de lo que parece por fuera.

“Tiene muchas habilidades de grupos, sabe mucho del juego y es la pieza correcta para liderar este proyecto, creo que tenemos lo necesario para guiar este equipo a la victoria y con la experiencia de que los dos hemos sido campeones siento que lo podemos hacer muy bien”, opinó Carlos.

Por último, Fallen comentó sobre el impacto que tiene en Team Aze, el cual se ha visto potenciado luego del hecho histórico que consiguió con el equipo en 2021 al ascender a la LLA con un récord de 40-0.

• Jersey oficial @LLA 2022 • Se porta con orgullo y pasión Personalizable y con envíos a cualquier lugar de LATAM, para todas y todos nuestros fans. ¡Atentos a la preventa! #BeTheAze #LLA pic.twitter.com/dhM86ZdnRa — Team Aze (@TeamAzeGG) January 17, 2022

“Justo en mi experiencia en Aze el Split pasado me di cuenta de que tengo un fuego interno que todavía no se ha disipado y todavía va a durar un par de años más (…) y ahora en la LLA el impacto con los equipos es bastante palpable, lo que yo aportó en el tema de que el juego se puede partir en tecnicismos y he congeniado muy bien con Yeti y ya tengo jugadores con los que trabajé previamente”, concluyó Fallen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX: RAINBOW SIX EXTRACTION, HITMAN TRILOGY Y 4 JUEGOS MÁS LLEGARON A GAME PASS